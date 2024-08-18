رسميا.. الأهلي يعلن رحيل خالد بيبو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصبة مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكان خالد بيبو تم تعيينه مديرًا للكرة في النادي الأهلي، في بداية الموسم الحالي خلفًا للكابتن سيد عبد الحفيظ.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط قررت، خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار الكابتن خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت اللجنة لخالد بيبو الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

كما كلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.