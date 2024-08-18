رحيل محسن صالح ومترجم كولر.. قرارات عاجلة من النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعيين الكابتن مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط، خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.

وقرر المجلس ضم الكابتن محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن زكريا ناصف.

كما وافق النادي على قبول الاعتذار الذي تقدم به الكابتن محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

وفي السياق، وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في اجتماعها اليوم الأحد، على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي، مترجم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ووجهت اللجنة الشكر إلى خالد الجوادي، على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصبة مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط قررت، خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، قبول اعتذار الكابتن خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

ووجهت اللجنة لخالد بيبو الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

كما كلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.