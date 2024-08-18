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اعتذار بيبو وتعيينه في منصب آخر.. قرارات النادي الأهلي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم عدة قرارات خاصة بتطوير قطاع كرة القدم.

وجاءت القرارات كالآتي:

- قبول اعتذار محسن صالح، عن رئاسة لجنة التخطيط

- تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لصالح، وضم محمد رمضان وحسام غالي وزكريا ناصف لعضوية اللجنة.

- قبول اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم

- تكليف خالد بيبو بمهمة التنسيق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية

- سامي قمصان قائم بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله كمدرب عام للفريق

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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