اعتذار بيبو وتعيينه في منصب آخر.. قرارات النادي الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم عدة قرارات خاصة بتطوير قطاع كرة القدم.
وجاءت القرارات كالآتي:
- قبول اعتذار محسن صالح، عن رئاسة لجنة التخطيط
- تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لصالح، وضم محمد رمضان وحسام غالي وزكريا ناصف لعضوية اللجنة.
- قبول اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم
- تكليف خالد بيبو بمهمة التنسيق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية
- سامي قمصان قائم بأعمال مدير الكرة، بجانب عمله كمدرب عام للفريق
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