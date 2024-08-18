من المحبة للعداوة.. حكايات صداقات نجوم كرة القدم (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعد كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي تخطت هذا الحد بكل تأكيد لأنها أصبحت تتحكم في مشاعر الجماهير بشكل كبير، بل أن كرة القدم تساعد في تكوين علاقات وصداقات كبيرة بين اللاعبين، تصل إلى خلق صداقات تاريخية بين العديد من نجوم كرة القدم.

وعلى الرغم من أن كرة القدم تساعد على تكوين صداقات قوية بين الكثير من ممارسي هذه اللعبة، إلاا أننا نجد أيضاً تحول هذه الصداقات القوية في بعض الأحيان إلى عداوة أو خلاف بين الطرفين، ويصل إلى الهجوم بين عدد من الأطراف المختلفة على شاشات التليفزيون.

مصطفى يونس والخطيب

يعتبر الثنائي محمود الخطيب ومصطفى يونس، من أشهر أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ، الذين جمعت بينهما علاقة صداقة كبيرة خلال فترة تواجدهما معاً في النادي الأهلي، باعتبار أن الثنائي من ناشئي المارد الأحمر، بعد انضمام محمود الخطيب إلى فريق 18 سنة بالنادي الأهلي، وهو ما اعترف به مصطفى يونس في أكثر من حوار صحفي.

وقال مصطفى يونس في تصريحات إعلامية سابقة: "كانت تربطني علاقة صداقة قوية بمحمود الخطيب، وكان لاع يتخذ قراراً دون الرجوع لي".

وتحولت علاقة الصداقة القوية بين الثنائي محمود الخطيب ومصطفى يونس، إلى خلاف شديد بين الثنائي بعد اعتزالهما كرة القدم، حيث كشف مصطفى يونس خلال حوار تلفزيوني سابق له، أنه لم يدخل النادي الأهلي منذ 4 أو 5 سنوات بسبب خلافاته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الرغم من اعترافه الدائم بأن الخطيب من أفضل لاعبي الكرة المصرية عبر التاريخ.

وأشار أنه لا يتواصل معه، وأنه حين يكون الخطيب مريضاً يقوم بالتواصل مع المقربين منه، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

محمد بركات وسيد معوض

عرف الثنائي محمد بركات وسيد معوض بعلاقتهما القوية معاً، منذ أن تزاملا معاً في النادي الإسماعيلي، ثم الانتقال بعد ذلك إلى النادي الأهلي، مروراً بتواجدهما معاً بشكل مستمر في معسكرات المنتخب القومي، بالإضافة إلى اعتياد الثنائي الظهور في البرامج التليفزيونية معاً، ما يدل على علاقة الصداقة القوية التي تربط الثنائي.

وتخطت صداقة سيد معوض ومحمد بركات الظهور التليفزيوني معاً أو التواجد معاً داخل الملعب فقط، بل أن الثنائي تشاركا معاً في إنشاء مطعم أسماك شهير، واشتهرت علاقة الثنائي بالخدع المستمرة التي يقوم بها محمد بركات في سيد معوض، وقال بركات في أحد اللقاءات التليفزيونية: "معرفش سيد معوض يعرفني ازاي لحد دلوقتي، بعد كل المقالب اللي بعملها معاه".

ولم يكن أحد يتوقع، في ظل علاقة الصداقة والمحبة القوية، التي جمعت بين الثنائي منذ سنوات عديدة، أن يحدث بينهما خلاف بدرجة كبيرة، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد خروج سيد معوض في أحد اللقاءات التليفزيونية، واعترافه بأن بركات لم يعد متواجد في حياته.

وقال سيد معوض في لقاء تليفزيوني سابق له، عبر قناة "دي إم سي": "بركات غير موجود في حياتي، بقاله فترة، هناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات".

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