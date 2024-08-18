"في لقائه الأول".. جائزة لمحمد النني في مباراة الجزيرة والبطائح بكأس رابطة المحترفين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم المصري محمد النني، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي من الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراته الأولى مع فريق الجزيرة، أمام فريق البطائح في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وكان محمد النني انضم إلى فريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر قادماً بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

ونجح فريق الجزيرة الإماراتي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره البطائح، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وشارك محمد النني في المباراة لمدة 90 دقيقة، ليسجل أول ظهور له رفقة فخر أبو ظبي.

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