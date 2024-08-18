بينهم مارادونا وجوارديولا.. أبرياء ومتهمين بتعاطي المخدرات بعالم كرة القدم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يُعد لاعبو كرة القدم من بين أفضل الرياضيين في العالم من حيث اللياقة البدنية، ويجب عليهم دائما الحفاظ على صحتهم بشكل مثالي، والتركيز على اتباع نظام غذائي صارم حتى أثناء فترة الراحة في الصيف.

ويتقاضى لاعبو كرة القدم الكثير من المال والشهرة، مما يعرضهم إلى الإسراف والإغراءات والإنحراف إلى المسارات الخاطئة.

وسبق أن تم القبض على لاعبين بارزين في عالم كرة القدم، بسبب تعاطيهم المخدرات وتحول الأمر إلى فضيحة في كل الأنحاء.

إدجار ديفيدز

يعد إدجار ديفيدز أحد أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ، حيث كان جزءا من فريق يوفنتوس الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي بين عامي 1998 و2003.

وفاز ديفيدز بلقب دوري أبطال أوروبا مع أياكس الهولندي في موسم 1994-1995.

وفي عام 2001، أثناء وجوده في يوفنتوس، جاءت نتيجة اختباره إيجابية للمنشط المحظور "ناندرولون"، ليتم إيقافه لمدة أربعة أشهر لكنه نفى تناول العقار، وقال عبر صحيفة الجارديان: "لم أتناول أي مواد غير قانونية في حياتي أبدا".

دييجو مارادونا

ربما سمع معظم مشجعي كرة القدم عن تاريخ دييجو مارادونا مع المخدرات، ويُعتبر مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، لكن مسيرته المهنية شابها العديد من الجدل خارج الملعب ومشكلة المخدرات التي عانى منها المهاجم الأسطوري.

وفي عام 1991، أثناء فترة وجوده مع نابولي، تم إيقاف مارادونا لمدة 15 شهرا بعد أن ثبتت إيجابية اختبار الكوكايين.

وبعد تسجيله هدفا في مرمى اليونان بكأس العالم 1994، انطلق مارادونا في واحدة من أكثر احتفالات كأس العالم إثارة للإعجاب، حيث ركض نحو الكاميرا ونظر لها وصرخ بشدة.

وبعد المباراة، فشل في اجتياز اختبار آخر للمخدرات ليقرر الاتحاد الأرجنتيني استبعاده من المنتخب الوطني، ليكون هذا هو آخر هدف له مع الأرجنتين، ويقرر الاعتزال في عام 1997.

كولو توريه

لعب كولو توريه في صفوف ثلاثة أندية كبيرة بالدوري الإنجليزي، أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، وخلال فترة وجوده مع السيتي، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقافه لمدة ستة أشهر بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة أثناء اختبار للمنشطات.

واعترف توريه بعد ذلك بتناول حبوب إنقاص الوزن التي كانت تتناولها زوجته، ليتم إيقاف لمدة 6 أشهر.

بيب جوارديولا

قبل أن يصبح أحد أفضل المدربين في عالم كرة القدم، كان بيب جوارديولا يتمتع بمسيرة طويلة كلاعب وسط متميز.

وفي عام 2001، فشل جوارديولا في اجتياز اختبار المخدرات وتم الكشف عن وجود مادة "الناندرولين" المحظورة في مجرى دمه.

ومع ذلك، لم يستسلم الإسباني وحارب الدعوى المرفوعة ضده في قضية استمرت ست سنوات، وفي عام 2007 فاز بالقضية، ولكن عادت الاتهامات إلى الظهور في العام التالي، ومع ذلك، فاز بالقضية وبرأ اسمه مرة أخرى في عام 2009.

أدريان موتو

انضم أدريان موتو إلى تشيلسي في عام 2003 وسجل 10 أهداف في أول 27 مباراة له.

وخلال موسما واحدا فقط قضاه مع البلوز، واجه العديد من الخلافات، حيث كان له عدد من الخلافات مع مدرب تشيلسي آنذاك جوزيه مورينيو وتم إنهاء عقده بعد فشله في اختبار المخدرات.

وأثبتت الفحوص تعاطي موتو للكوكايين، وتم إيقافه لمدة سبعة أشهر وعاد موتو لممارسة كرة القدم مع يوفنتوس وفيورنتينا، ومع ذلك، فشل في اختبار مخدرات آخر في عام 2010 وتم القبض عليه بتهمة تعاطي المنشطات، وتم إيقافه لمدة تسعة أشهر.