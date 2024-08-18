بخصوص الكرة... واقعة طريفة في مباراة المقاولون العرب والجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة المقاولون العرب والجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة طريفة، والتي أدت إلى توقف المباراة.

وخلال مجريات المباراة حدثت واقعة طريفة، وهى انفجار كرة المباراة بشكل مفاجئ خلال تبادلها بين أقدام لاعبي المقاولون العرب.

وتلقى فريق المقاولون العرب الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن المقاولون العرب، هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

أقرأ أيضاً:

رسميا.. السويحلي الليبي يعلن ضم لاعب الزمالك