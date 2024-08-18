الزمالك يستفسر عن عقوبة الانسحاب من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

استفسر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن عقوبة الانسحاب من بطولة كأس مصر.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الزمالك استفسر عن العقوبات الخاصة بالاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن الاتجاه الأكبر داخل نادي الزمالك هو خوض مباريات كأس مصر بشكل طبيعي بمجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن عن انسحابه من بطولة كأس مصر، نظرا للضغط الذي تعرض له اللاعبين في الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا:

بينهم مارادونا وجوارديولا.. أبرياء ومتهمين بتعاطي المخدرات بعالم كرة القدم (فيديو وصور)

من المحبة للعداوة.. حكايات صداقات نجوم كرة القدم (صور وفيديو)

بينهم شيكابالا.. وفد من الزمالك يقدم واجب العزاء في ضحية حادث أحمد فتوح