تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري الإٍسباني.

وجاء تشكيل الفريق الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، وروديجير، ميلتاو، ميندي.

خط الوسط: تشوميني، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينسيسوس ، مبابي.

وكان ريال مدريد تمكن من التتويج ببطولة السوبر الأوروبي، بعد الفوز على فريق أتالانتا الإيطالي بنتيجة هدفين دون مقابل.

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