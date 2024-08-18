شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير جذرى بخريطة قطاع الكرة بالأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شهد النادي الأهلي تغييرات مُوسعة على مستوى قطاع الكرة بالقلعة الحمراء، بعد القرارات التي صدرت من لجنة التخطيط مساء اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الموسم الجديد، والتي شهدت رحيل بعض الأسماء وقدوم أسماء جديدة.



وجاء أول قرارات لجنة التخطيط بقبول استقالة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وتكليف مختار مختار بتولي المنصب بدلا منه، مع ضم محمد رمضان لعضوية اللجنة وبقاء حسام غالي وزكريا ناصف بدون تغيير.



ومن المنتظر أن يقوم مختار مختار بنفس الدور الذي كان يقوم به محسن صالح في وضع خارطة الطريق بشأن فريق الكرة وتلبية احتياجات الجهاز الفني، والرؤية الفنية الخاصة بفريق الكرة.



وقبلت لجنة التخطيط اعتذار خالد بيبو عن استمراره في منصبه كمدير للكرة مع تكليف سامي قمصان للقيام بمنصب مدير الكرة بجانب منصبه كمدرب عام في الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، حيث سيقوم قمصان بدور مزدوج أحدهما فني والآخر إداري، وسيقوم بنفس المهام التي كان يؤديها خالد بيبو مع الفريق الأحمر.



وبعد قبول اعتذار خالد بيبو تم تكليفه بمنصب المنسق العام لقطاع الكرة بالقلعة الحمراء، بحيث يتولى التنسيق بين قطاعات الناشئين وأكاديميات النادي والكرة النسائية، ولكن لن يكون له دورا مع الفريق الأحمر في المرحلة القادمة.



كما وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي، على أن تقوم بتعيين مترجم جديد خلال الفترة القادمة.