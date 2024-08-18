شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب المصارعة ببطولة للعالم للناشئين فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب المصارعة للناشئين تحت 17 سنة، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالعاصمة الأردنية عمان فى الفترة من 19 أغسطس حتى 25 أغسطس.

وأقام منتخب المصارعة معسكرا مغلقا بالأردن منذ 5 أغسطس، بناء على الدعوة التى وُجّهت له من الاتحاد الأردنى.



وتضم قائمة المنتخب في بطولة العالم للمصارعة ناشئين كلا من:



1- زياد حجاج حسنين، وزن -51 ك مصارعة حرة

2- محمد السيد صبري وزن -60 ك مصارعة حرة

3-يحيى حسن عبدالستار وزن -71ك مصارعة حرة

4-محمود السقا، وزن -92 ك مصارعة حرة

5-مريم احمد ابو هاشم ، وزن -43 ك مصارعة نسائية

6-منار سعيد المصري، وزن -53 ك مصارعة نسائية

7-مرام محمد ابراهيم ، وزن -65 ك مصارعة نسائية

8-رحمة مجدي مصطفي ، وزن -69 ك مصارعة نسائية

9-محمد عماد الطيب، وزن -45 ك مصارعة رومانية

10-عمرو علي عطا ، وزن -55 ك مصارعة رومانية

11-محمد عزت عبدالحميد، وزن -60 ك مصارعة رومانية

12-محمد شعبان السيد ، وزن -65 ك مصارعة رومانية

13-زياد عادل يوسف ، وزن -92 ك مصارعة رومانية



ويرأس البعثة العميد. هانى علام عضو مجلس الإدارة ومعه الجهاز الفنى مكون من:

أحمد السيد للمصارعة الرومانية

حسن عبد العال للمصارعه الحرة

كريم جابر المصارعة النسائية