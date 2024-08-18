شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصرى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 09:59 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي فى بطولة الدوري بتقدم فريق المصري على نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى يقام بالجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم باستاد برج العرب.



سجل هدف التقدم المصرى اللاعب محمد الشامى بالدقيقة 34 من أحداث المباراة، بعد أن مررها له يوسف الجوهرى لاعب الفريق البورسعيدي.

وأحرز الهدف الثانى صلاح محسن بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع

يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح. محمود شبانة. أبوسليمة. كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر، هاني الطامي، مورو ساليفو، عمر الوحش.

خط الهجوم: فان ديرك، بواتينج.

فى المقابل يخوض المصري اللقاء بتشكيل مكون من حارس المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حسن علي. يوسف الجوهري. محمد دبش. كريم العراقي

خط الوسط: عمرو موسى. حسين فيصل. امادو باه. ميدو جاير

خط الهجوم: محمد الشامي. صلاح محسن