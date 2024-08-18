في غياب حسين لبيب.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل جلسة زيزو مع مسئولي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي عقدها اليوم الأحد مع أحمد مصطفى "زيزو" ووالده، في حضور رامي نصوحي ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجلسة "كانت إيجابية للغاية."

وقال المندوه، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24"، إن "جلسة زيزو انتهت على تمسكنا بتجديد التعاقد مع اللاعب وعدم التفريط فيه واستمراره داخل النادي."

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك أن "مجلس الإدارة متمسك باستمرار زيزو داخل جدران القلعة البيضاء وعدم رحيله، وتجديد التعاقد معه."

وأشار الدكتور حسام المندوه إلى أنه بسبب مرض حسين لبيب، رئيس النادي، "تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة خلال أيام لحسم ملف تجديد التعاقد مع زيزو، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وتجديد التعاقد مع اللاعب."

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد تلقى الزمالك عرضين من العربي القطري ونيوم السعودي للحصول على خدمات زيزو في فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.