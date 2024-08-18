النني يحصل على جائزة في أول ظهور مع الجزيرة الإماراتي

نجح الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي في الحصول على جائزة أفضل لاعب في أول ظهور له.

وكان محمد النني نجم منتخب مصر قد انتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

وساهم محمد النني في انتصار الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره البطائح ضمن منافسات ذهاب الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد.

وقدم النني مستوى مميز خلال مباراة الجزيرة أمام البطائح والتي دخل فيها في التشكيل الأساسي لفريقه ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وقام محمد النني بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من استلامه للجائزة وكتب: “الحمدلله”.