رسميًا.. رحيل بيبو عن منصبه في الاهلي وتعيين بديله

أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الأحد، رحيل خالد بيبو مدير الكرة بعد قبول اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه.

كما أعلنت إدارة الاهلي تعيين سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني في منصب القائم بأعمال مدير الكرة في النادي.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وكان بيبو قد تولى منصب مدير الكرة في الاهلي بداية الموسم المنقضي خلفًا لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

ويتولى سامي قمصان منصب المدرب المساعد في الأهلي منذ موسم 2019-2020.

كما وجهت إدارة الأحمر الشكر إلى خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ووافق مجلس الاهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط وتم توجيه الشكر له.

ويعتزم مجلس الاهلي فصل إدارة التسويق عن فريق الكرة لتكون تابعة لمجلس الإدارة، بينما تنضم إدارة التعاقدات بمسئوليها لشركة كرة القدم برئاسة عدلي القيعي، ويتولى منصب مديرها التنفيذي أمير توفيق.