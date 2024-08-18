بيراميدز يكتسح جي كيه يو بطل زنجبار بسداسية في افتتاح مشواره بـ دوري أبطال إفريقيا

اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025، نظيره جي كيه يو من زنجبار بستة أهداف نظيفة.

ولاقى بيراميدز نظيره جي كيه يو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وسجل سظاسية بيراميدز كل من، وتقدم بيراميدز، المهاجم الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 8، برأسية.

وأضاف الهدف الثاني للفريق السماوي وليد الكرتي في الدقيقة 14، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن اللاعب مهند لاشين من احراز الهدف الثالث في الدقيقة 26 بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وعزز أهداف بيراميدز بالهدف الرابع اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 31، بعد انطلاقة رائعة وتمريرة من فيستون ماييلي.

وأضاف مهند لاشين هدف بيراميدز الخامس في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ومحمود زلاكه الهدف السادس برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من المغربي محمد الشيبي في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة يضع فريق بيراميدز قدمًا في دور الـ 32 القادم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في زنجبار، التي تقام يوم السبت المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري.