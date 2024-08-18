الاهلي يعلن رحيل خالد بيبو ويحدد بديله

أعلن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عن رحيل خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء وتحديد بديله بعد الموافقة على اعتذاره.

حيث وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب على قبول اعتذار الكابتن خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

وجاء بيان النادي الاهلي أن لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم تكليف الكابتن سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به الكابتن خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.

وكان خالد بيبو كان قد تم تعيينه مديرًا للكرة في النادي الاهلي في بداية الموسم الحالي خلفًا لـ سيد عبد الحفيظ.

وكان سامي قمصان قاد فريق النادي الاهلي في آخر 3 مباريات من الدوري الموسم المنتهي 2023 -2024، ذلك بعد حصول السويسري مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين الأساسيين على راحة سلبية عقب حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ 44 في تاريخه.