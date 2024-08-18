خطوة وحيدة تفصل الاهلي عن حسم صفقة من العيار الثقيل

أكد الإعلامي أمير هشام أن مجلس إدارة النادي الاهلي اقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم النادي الاهلي صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفه، حيث تعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.

وقال أمير هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “صفقة انتقال التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرنكفاروسي المجري، الاهلي، لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة”.

وأشار إلى أن هناك جلسة تفاوضية جديدة غدٍ الاثنين بين الناديين، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن حسم الصفقة.

وأوضح: “الاهلي قدم آخر عروضه لضم اللاعب بقيمة مليون و 500 ألف دولار، وحال رفع العرض المادي سيكون 2 مليون دولار في جلسة الغد، وقد تشهد الجلسة انفراجة في التفاوض”.

واختتم: “الاهلي أتم الاتفاق مع بن رمضان، بالحصول على مبلغ مليون دولار سنويًا، والاتفاق مع اللاعب منتهي”.