أبرياء ومظاليم.. 4 حكايات لنجوم كرم القدم مع المخدرات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرير: مصطفى الجريتلي- هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد:

منذ أيام، استيقظ جمهور كرة القدم على واقعة جديدة لنجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، إذ اصطدمت سيارته بأمين شرطة، يدعى السيد أحمد السيد، ومات في الحال.

تحقيقات النيابة العامة أكدت أن "فتوح" قاد سيارته الخاصة بسرعة غير قانونية تحت تأثير مخدر الحشيش. وتم إحالته إلى محكمة الجنايات.

من بين التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، أن المجني عليه "أمين الشرطة" تناثرت أشلائه بداخل سيارة أحمد فتوح وعلى جانبي طريق الساحل الشمالي.

حادث فتوح أعاد إلى الأذهان مآسي لاعبي كرة القدم مع المخدرات، إذ اتهم بعضهم وتم تبرأته مستقبلًا، وآخرين تعكرت حياتهم. هنا نعرض لكم أبرز هذه الحكايات:

مارادونا.. "مُدمن المخدرات لا يُغفر له"

"كنت مُدمنًا للمخدرات ومازلت مُدمنًا للمخدرات وسأظل دائمًا مُدمنًا للمخدرات في نظر الجميع؛ لأن مُدمني المخدرات لا يُغفر لهم أي شيء".. الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو أرماندو مارادونا كان أحد اللاعبين الذين وقعوا في فخ المخدرات خلال مسيرتهم الرياضية وهكذا تحدث عن تجربته بعد توقفه عن تعاطي المخدرات مطلع الألفية الثالثة... لبقية الحكاية اضغط هنا

بينهم مارادونا وجوارديولا.. أبرياء ومتهمين بتعاطي المخدرات بعالم كرة القدم (فيديو وصور)

يُعد لاعبو كرة القدم من بين أفضل الرياضيين في العالم من حيث اللياقة البدنية، ويجب عليهم دائما الحفاظ على صحتهم بشكل مثالي، والتركيز على اتباع نظام غذائي صارم حتى أثناء فترة الراحة في الصيف... لبقية الحكاية اضغط هنا

"انقذته والدته وأفضل لاعب أفريقي".. لاعبون عادوا لكرة القدم بعد إدمان المخدرات

بعد مباراة اتحاد العاصمة ومولودية العلمة، في دوري أبطال أفريقيا 2015، دخل أحد أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي غرفة تبديل الملابس، وطلب من بعض اللاعبين الخضوع لكشف المنشطات، من بينهم بلايلي، وبعد ظهور العينة طلب منهم المغادرة، فيما عدا الأخير... لبقية الحكاية اضغط هنا

من خليفة الخطيب إلى خلف القضبان والمخدرات السبب.. قصة محمد عباس نجم الأهلي السابق (صور وفيديو)

ويعد محمد عباس لاعب النادي الأهلي السابق، هو من أوائل اللاعبين المصريين، الذين اقترن اسمهم، بتناول المخدرات والمواد المحظورة، إلى أن وصل الأمر إلى القبض على اللاعب، والحكم عليه بالسجن.. لبقية الحكاية اضغط هنا