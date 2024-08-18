بعد رحيله عن الأهلي.. ماذا قدم بيبو كمدير للكرة مع المارد الأحمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، قبول اعتذار خالد بيبو عن الاستمرار في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقام الأهلي بتكليف بيبو، بمهمة المنسق العام لقطاع الناشئين والأكاديميات بالنادي والكرة النسائية.

ورحل بيبو عن منصبه في النادي الأهلي، بعد عام و13 يوماً بشكل كامل، حيث تولى مهمة مدير الكرة في الأهلي، في 6 أغسطس 2024، خلفاً لسيد عبد الحفيظ.

وتمكن بيبو خلال فترة توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من مساعدة الفريق في الجانب الإداري والسيطرة على غرفة ملابس اللاعبين، مما ساهم في تحقيق المارد الأحمر العديد من البطولات خلال الموسم الماضي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الألقاب خلال فترة تواجد خالد بيبو كمدير للكرة، وهم 4 ألقاب بواقع لقب لكأس مصر، كأس السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، بالإضافة إلى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وكانت أول البطولات التي حصل عليها خالد بيبو مع النادي الأهلي، كمدير للكرة هو التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن سبورت، في 28 ديسمبر 2023، ثم الحصول على كأس مصر في 8 مارس 2024.

واستكمل بيبو مسيرته الناجحة مع النادي الأهلي كمدير كرة، بعدما توج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا في 25 مايو الماضي، قبل أن يختتم مشواره مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري المصري.

وبخلاف هذه الألقاب، تمكن بيبو أيضاً من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية في 22 سبتمبر 2023.

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