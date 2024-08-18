شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن ضم الصربية ألكسندرا جورجيفيتش لتدعيم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الصربية ألكسندرا جورجيفيتش لتدعيم فريق الكرة النسائية بالقلعة الحمراء، في إطار سياسة النادي لتدعيم الفريق قبل الظهور الأول في منافسات الكرة النسائية.

وكتبت الصفحة الرسمية للكرة النسائية بالأهلي عبر حسابها على فيسبوك: "من صربيا لأعظم نادي في الكون.. مرحبًا بمحترفتنا الصربية ألكسندرا جورجيفيتش".

وشهد الفرنسى ديميترى ليبوف المدير الفنى لفريق الكرة النسائية بالأهلى التصفيات النهائية لاختبارات الكرة النسائية بالنادى، قبل الاستقرار على قوام الفريق الأساسى تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى كرة القدم النسائية.

وأجرى قطاع الكرة النسائية بالنادى الأهلى اختبارات لعدد من اللاعبات اللاتى مثلن الفرق المختلفة بالنادى الموسم المنصرم، بجانب المختارات من الاختبارات التى أجريت الأسبوع الماضي، من أجل البت في أمرهن قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنهن من قِبَل المدير الفني الفرنسي ديمتيري ليبوف.

واختبر الفرنسي ديمتري ليبوف المدير الفني الجديد لفريق للنادي الأهلي لكرة القدم النسائية، في مقر النادي بالتجمع الخامس عددا من اللاعبات، قبل إتمام التعاقد الرسمي معهن لتمثيل الفريق، وإبداء موقفه سواء بالموافقة أو الرفض من ضمهم.