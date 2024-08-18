شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة أفريقيا لشباب الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 10:48 م

حصد منتخب مصر لشباب الريشة الطائرة 9 ميداليات خلال المشاركة ببطولة أفريقيا والمقامة بالسنغال خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس من الشهر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة القارية كالتالي: ذهبية و4 فضيات ومثلها برونزيات، حيث حصلت ريم حسين ذهبية فردي الشابات، فيما جاءت الفضيات كالتالي: "فضية للمنتخب في منافسات الفرق - هادية الجندي في فردي الشابات - هادية الجندي وريم حسين في منافسات زوجي الشابات - محمود محمد وفاطمة ربيع في منافسات الزوجي المختلط".

أما الميداليات البرونزية فجاءت عن طريق: "لوجين وصفي في فردي الشابات - لوجين وصفي وفاطمة وبيع في منافسات زوجي الشابات - زياد هشام في منافسات فردي الشباب - زياد هشام وهادية الجندي في منافسات الزوجي المختلط".

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة القارية كلًا من: "ريم حسين وهادية الجندي ولوچين أشرف وفاطمة ربيع وعاليا عمرو على صعيد الناشئات، وسيف عمر ومحمود محمد وزياد هشام وكريم حاتم وعمر رفعت على صعيد الناشئين.

ويقود أبناء النيل فنيًا آلاء يوسف في منصب المدير الفني ومحمد عبد العال في منصب المدرب العام، فيما يتواجد محمد كمال نائب رئيس الاتحاد للإشراف على كافة النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.