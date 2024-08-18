شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الاتحاد ويدخل المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:03 م

تغلب فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز باللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب.



سجل هدف التقدم المصرى اللاعب محمد الشامى بالدقيقة 34 من أحداث المباراة، بعد أن مررها له يوسف الجوهرى لاعب الفريق البورسعيدي.

وجاء الفوز ليحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 55 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى يليه بيراميدز فى الوصافة، ثم الزمالك ثالثا، يليه المصرى البورسعيدي.

فى المقابل تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 41، حيث لعب زعيم الثغر 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 مباراة، بينما تلقى الفريق الخسارة في 11 مباراة.

خاض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح. محمود شبانه. أبوسليمة. كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر، هاني الطامي، مورو ساليفو، عمر الوحش.

خط الهجوم: فان ديرك، بواتينج.

فى المقابل خاض المصري اللقاء بتشكيل مكون من حارس المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حسن علي. يوسف الجوهري. محمد دبش. كريم العراقي

خط الوسط: عمرو موسى. حسين فيصل. امادو باه. ميدو جاير

خط الهجوم: محمد الشامي. صلاح محسن