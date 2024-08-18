شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير: بشكر الشركة المتحدة ووزير الرياضة على الاستضافة بمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

علقت البطلة الأولمبية سارة سمير، على استضافتها بمدينة العلمين الجديدة، قائلة: "بقدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاستضافة بمدينة العلمين واليوم الجميل، وبقدم الشكر لوزير الرياضة على دعمه لها.

وأضافت خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "كنت زعلانة لأنه كان هدفى الذهب، وبعدها استوعبت دى ميدالية أولمبيا وإنجاز تاريخي، وفرحت على طول، ومصر كلها بتحبنا، والناس بتدعيلى، ولما حصل هجوم على الاتحاد كان هناك دعم من الشعب المصري".

وتابعت : "كان أكتر حاجة مزعلانى أن وزير الرياضة جالى من قبل البطولة وكنت عاوز أفرحه بالذهب ولكن لقيته فرحان بالفضية".

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.