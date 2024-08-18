شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على سيراميكا 2 - 1 فى الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق زد الشوط الأول متقدما على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دورى nile.

ونجح النيجيرى رشيد أحمد فى وضع زد فى المقدمة بعد تسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 24، وأضاف محمد سمير الهدف الثانى لزد فى الدقيقة 38 من ركلة جزاء حصل عليها رشيد أحمد بعد عرقلة من الحارس إسلام ريشة، فيما قلص سعد سمير الفارق بعد تسجيله هدف سيراميكا الأول فى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:



حراسة المرمى: إسلام ريشة

خط الدفاع: يوسف بعرور - محمد سامي - سعد سمير - محمد توني

خط الوسط: محمد عادل - حسين حسني - فيڤور اكيم - أحمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: كريم أديموا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - علاء شعبان - محمد أبو العلا - أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل زد كالتالى:



حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد سمير، محمد رضا، أحمد زكى، إسلام عبد اللاه

الوسط: عبد الله مجدى، محمد على، رأفت خليل، حازم محمد، مروان محمود

الهجوم: رشيد أحمد



البدلاء: محمد مزيكا، مصطفى العش، قطة، ديلسون كامونى، محمد بازوكا، عبد الرحمن البانوبى، ماكامى، مصفى سعد ميسى، مصطفى أحمد.