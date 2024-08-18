شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تحتفل بالأبطال ترند 1 على إكس بالتزامن مع تكريم أصحاب ميداليات أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ترند المتحدة تحتفل بالأبطال ترند تويتر رقم 1 ، بالتزامن مع تكريم أصحاب ميداليات أولمبياد باريس 2024 واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مهرجان العلمين الجديدة.

واصطحب مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى جولة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة. وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. وتفقد أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز