شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. وسام أبو على يتوج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت منافسات الدوري المصري في نسخته الحالية 2023 / 2024 بعد إقامة 4 مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين في عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية المسابقة كالتالي:

ترتيب هدافي الدوري المصري

1ـ وسام أبو علي: 18 هدفاً

2ـ فيستون مايلي: 17 هدفاً

3ـ حسام أشرف: 14 هدفاً

4ـ حسام حسن: 12 هدفاً

5ـ مصطفى زيكو: 12 هدفاً

6ـ مابولولو: 11 هدفاً

7ـ صديق أويجولا: 11 هدفاً

8ـ ياو أنور: 11 هدفاً

9ـ محمد سالم: 11 أهداف

10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف

11ـ شادي حسين: 9 أهداف.

المصرى يفوز على الاتحاد ويدخل المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى

تغلب فريق المصرى البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز باللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب.

وجاء الفوز ليحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 55 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

زد يتعادل مع سيراميكا 2 - 2 فى ختام الدورى

حسم التعادل الإيجابى 2 - 2 مواجهة زد مع سيراميكا، التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دورى nile.

بهذه النتيجة رفع نادى زد رصيده إلى 51 نقطة فى المركز السابع بترتيب جدول الدورى، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 46 نقطة فى المركز الثامن.

المقاولون العرب يودع الدوري بالهزيمة أمام الجونة بهدف نظيف

ودع المقاولون العرب مسابقة الدوري بعد الهزيمة أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعد مباراة اليوم هي آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 18 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 57.

على الجانب الآخر، يحتل فريق الجونة المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.

البنك الأهلي يتعادل سلبيا مع الداخلية فى ختام دورى Nile

تعادل البنك الأهلى مع الداخلية سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

ويعتبر فريق الداخلية أول الفرق التي هبطت بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، حيث يحتل الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاءات وخسر 20 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

وعلى الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.