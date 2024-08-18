شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: لجنة التخطيط بالأهلي توافق على استقالة مترجم مارسيل كولر.. جلسة بين زيزو والمندوه.

بيراميدز يهزم بطل زنزبار بسداسية في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على جي كيه يو بطل زنزبار بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

أحمد الجندى باحتفالية مهرجان العلمين: سعيد لوجودي هنا وحققنا إنجازا بأولمبياد باريس

أعرب أحمد الجندى المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، عن سعادته لوجوده بمهرجان العلمين الجديدة، معربا عن فخره لوجوده مع الأبطال سارة سمير ومحمد السيد.

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على استقالة مترجم مارسيل كولر

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

العربى القطرى يرفع عرض شراء زيزو لـ4 ملايين دولار وإعارة السومة للزمالك

مازال مسئولو نادى العربى القطرى متمسكين بضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقرر النادى القطرى رفع قيمة العرض المقدم لشراء زيزو من القلعة البيضاء.

أحمد الجندى من العلمين: نتمنى تحقيق ميداليات أكثر بأولمبياد لوس أنجلوس

أعرب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، من مهرجان العلمين، عن تمنيه تحقيق عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس.

حسام المندوه بعد جلسة زيزو: متمسكون باللاعب وموعد آخر منتظر للتجديد

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، كواليس الجلسة التى جمعته بأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول ووالده، بمكتبه بالقلعة البيضاء، لمناقشة مصير اللاعب فى ظل تلقيه عروضًا للرحيل عن النادى.

عبد الواحد السيد: توجهنا للإسكندرية لتقديم العزاء فى ضحية حادث فتوح

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن هناك وفدا من النادي توجه إلى الإسكندرية اليوم، وقدم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



اتحاد الكرة يخصص 10% من مدخلاته لصالح أندية القسمين الثانى والثالث

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص 10% من مدخلاته المالية فى المرحلة المقبلة لصالح أندية القسمين الثانى والثالث، لدعم هذه الأندية لمواجهة التحديات التى تواجهها.



الأهلى يقبل اعتذار خالد بيبو.. وسامى قمصان قائما بأعمال مدير الكرة

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى في اجتماعها اليوم بحضور رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، وأن يكون سامي قمصان قائما بأعمال مدير الكرة.



الأهلي يشكر محسن صالح.. ومختار مختار رئيساً للجنة التخطيط

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن عدم رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم فى نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصرى فى الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.

9 لاعبين يرحلون عن الإسماعيلى فى نهاية الموسم الحالي

يغادر 9 لاعبين عن النادى الإسماعيلى، مع نهاية الموسم الحالى ما بين انتهاء التعاقد وبين الاستبعاد الفنى من قبل إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش لعدم الحاجة لخدماتهم.