شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدورى المصرى آخرهم وسام أبو على.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الدولى الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، فى التتويج بلقب هداف دورى nile، فى أول مواسمه مع القلعة الحمراء برصيد 18 هدفا متفوقا على الكونغولى فيستون ماييلى صاحب الوصافة.

وانضم وسام أبو على لقائمة الأجانب التى حققت لقب هداف الدورى المصرى، نستعرضها فى التقرير التالى..



السودانى حمدتو أحمد

لاعب الترسانة السابق كان أول هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري وحصل على اللقب موسم 1949 – 1950 بعد تسجيله 10 أهداف بالبطولة.

اليمنى على محسن

لاعب الزمالك السابق ثانى هداف أجنبى في تاريخ الدوري المصري والقلعة البيضاء، حصل على لقب هداف الدوري المصري في موسم 1960 – 1961 بعد تسجيل 15 هدفًا.

النيجيرى جون أوتاكا

نجم الإسماعيلي السابق حقق لقب هداف مسابقة الدوري المصري في موسم 1999 - 2000 بعد تسجيل 17 هدفًا مع الدراويش.

الأنجولى فلافيو "مرتين"

حصل مهاجم الأهلي السابق على لقب هداف الدوري المصري مرتين الأولى موسم 2006 – 2007 وسجل 17 هدفًا، والثانية في موسم 2008 – 2009 وسجل 12 هدفًا.

الغانى بابا أركو

لاعب طلائع الجيش السابق بلقب هداف الدوري موسم 2008 – 2009 مناصفة مع فلافيو مهاجم الأهلي بعد تسجيل كل منهما 12 هدفًا في مباريات المسابقة.

النيجيري منسواه بوبا

سادس لاعب أجنبي حصل على لقب هداف الدوري المصري النيجيري منسواه بوبا لاعب اتحاد الشرطة السابق والذي حصل على لقب الهداف موسم 2009 – 2010 بعد تسجيل 14 هدفًا.

الغانى جون أنطوى

مهاجم الإسماعيلي السابق الذي حصد لقب هداف المسابقة المحلية في موسم 2013 – 2014 بتسجيله 11 هدفًا.

المغربى وليد أزارو

مهاجم الأهلي السابق حصل على لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا في موسم 2017 – 2018، وهو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالمسابقة.

الأنجولى مابولولو

مهاجم الاتحاد السكندري آخر محترف أجنبي حصد لقب هداف الدوري والذي حصل على اللقب موسم 2022 – 2023 بعد تسجيله 16 هدفًا.