شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 18 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: بيراميدز يهزم بطل زنجبار بسداسية في الدور التمهيدي.. جلسة بين زيزو والمندوه.

بيراميدز يهزم بطل زنزبار بسداسية في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق بيراميدز الفوز على جي كيه يو بطل زنزبار بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على استقالة مترجم مارسيل كولر

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

العربى القطرى يرفع عرض شراء زيزو لـ4 ملايين دولار وإعارة السومة للزمالك

مازال مسئولو نادى العربى القطرى متمسكين بضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقرر النادى القطرى رفع قيمة العرض المقدم لشراء زيزو من القلعة البيضاء.

أحمد الجندى من العلمين: نتمنى تحقيق ميداليات أكثر بأولمبياد لوس أنجلوس

أعرب أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، من مهرجان العلمين، عن تمنيه تحقيق عدد أكبر من الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس.

عبد الواحد السيد: توجهنا للإسكندرية لتقديم العزاء فى ضحية حادث فتوح

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن هناك وفدا من النادي توجه إلى الإسكندرية اليوم، وقدم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الأهلى يقبل اعتذار خالد بيبو.. وسامى قمصان قائما بأعمال مدير الكرة

قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى في اجتماعها اليوم بحضور رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، وأن يكون سامي قمصان قائما بأعمال مدير الكرة.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصرى فى الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.