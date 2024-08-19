أول صور لوفد الزمالك من تقديم واجب العزاء في ضحية حادث أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سافر وفد من نادي الزمالك إلى الإسكندرية اليوم الأحد، وقدم واجب العزاء لأسرة السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتكون الوفد من، هشام نصر نائب رئيس النادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيد عبد الله نيمار، بالإضافة إلى سيف جعفر ومصطفى الزناري لاعبي الفريق.

وكان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب نعوا ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

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