التعادل يحسم مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإٍسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني.

وأحرز هدف فريق ريال مدريد الوحيد في اللقاء، رودريجو في الدقيقة سيلفا في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

وسجل هدف التعادل لفريق ريال مايوركا في اللقاء، اللاعب فيدات موريكي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة، في افتتاح مبارياتهما بالدوري الإٍسباني 2024-2025.

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