شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يُهدى "بعرور" جائزة أفضل لاعب فى مباراة زد وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أحمد ياسر ريان مهاجم نادى سيراميكا، جائزة أفضل لاعب فى مباراة زد مع سيراميكا، لزميله فى الفريق يوسف بعرور فى لقطة رائعة لمجهوده فى المباراة، التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دورى nile.

وحسم التعادل الإيجابى 2 /2 مواجهة زد مع سيراميكا، التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دورى nile.

نجح النيجيرى رشيد أحمد فى وضع زد فى المقدمة بعد تسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 24، وأضاف محمد سمير الهدف الثانى لزد فى الدقيقة 38 من ركلة جزاء حصل عليها رشيد أحمد بعد عرقلة من الحارس إسلام ريشة، وقلص سعد سمير الفارق بعد تسجيله هدف سيراميكا الأول فى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع من ركلة جزاء، وتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة 47 بعد نزوله بدقيقة واحدة.

بهذه النتيجة رفع نادى زد رصيده إلى 51 نقطة فى المركز السابع بترتيب جدول الدورى، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 46 نقطة فى المركز الثامن.