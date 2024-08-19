شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: دعم متزايد وتغطية أفضل للخماسى الحديث والسلاح والمصارعة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إننا سنزيد دعم الألعاب الفردية وتغطيتها الإعلامية خلال الفترة المقبلة مثل الخماسي الحديث والسلاح والمصارعة.

وأضاف خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة و ON TIME SPORT،: "نعمل على أكثر من محور في الرياضة، والقنوات الرياضية ترعى 11 لعبة فردية وهناك زيادة في هذا الدعم".

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.