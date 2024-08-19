شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع الأسبوع المقبل لوضع تصور الدوري وتحديد موعد انتخاب المجلس والان مع تفاصيل الخبر

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعها الأسبوع المقبل؛ لوضع تصور الموسم الجديد، وكذلك مناقشة موعد انتخاب المجلس الجديد الذي سيقود المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وتقرر أن يكون منتصف شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الدورى الجديد موسم 2024 – 2025، على أن يتم حسم الموعد النهائي وشكل المسابقة خلال الاجتماع الذى سيعقد مع أندية الدورى الممتاز خلال الأسبوع الجارى.

ويشمل الدورى الجديد تقليل عدد الجولات إلى 26 لكل فريق بدلاً من 34 لإنهاء الدوري المصري مبكرا، وسينطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025.

وتسعى رابطة الأندية لتطبيق موسم استثنائي في شكل مسابقة الدوري الممتاز، والشكل الأقرب للدوري الممتاز فى الموسم المقبل سيكون على دور واحد ثم تقسيم الفرق إلى مجوعتين، بحيث يتنافس العشر فرق الأولى على المربع الذهبى، بينما يلعب أصحاب المراكز الثمانية الأخرى على تحديد ثلاثى الهبوط.

ورفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين وتم استبعاد هذا التصور من بين السيناريوهات المقترحة للموسم الجديد 2024 - 2025.

جاء ذلك بعدما تعذر وضع الأهلى على رأس المجموعة الأولى والزمالك على رأس المجموعة الثانية، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى رسميا فى الدورى الحالى، وبالتالى حال إقامة الدورى من مجموعتين سيتم وضع الأهلى وبيراميدز على رأس المجموعتين وهو ما استبعدته رابطة الأندية.