شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء نجل محمود طاهر رئيس الأهلي السابق بمسجد المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

يُقام عزاء حسن نجل المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، مساء اليوم، الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتوفى نجل محمود طاهر الجمعة الماضى وتم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس السبت.

وظهر المهندس محمود طاهر مُتأثراً بشكل واضح خلال تشييع جثمان نجله حسن، وظهر الحزن على وجهه أثناء استقبال الحضور قبل تشييع جثمان الراحل.

وتوفى حسن محمود طاهر، نجل رئيس النادي الأهلي السابق، داخل الفيلا الخاصة بالأسرة فى منطقة التجمع مساء الجمعة، ويقام العزاء اليوم، الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي.