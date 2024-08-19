شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلم تقارير فنية عن الرأس الأخضر وبتسوانا قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تسلم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تقارير فنية عن منافسي الفراعنة في المعسكر المقبل، كل من الرأس الأخضر وبتسوانا قبل المباراتين المهمتين فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، برفقة منتخبات كاب فيردي، وبوتسوانا، وموريتانيا.



ويجتمع حسام حسن مع مسؤولي اتحاد الكرة، الأيام المقبلة، من أجل الترتيب لمعسكر الفراعنة المقبل، ومناقشة مواعيد مباريات كأس مصر، في ظل رغبة مسؤولي الجبلاية في إنهاء بطولة كأس مصر يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.



وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر بشكل كبير على اللاعبين المحترفين من أجل إرسال الخطابات لأنديتهم خلال الأيام القلية المقبلة من أجل ضمهم للمعسكر المقبل لتصفيات أمم أفريقيا، حيث سيكون على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وأوضح أن حسام حسن قرر ضم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي وعمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي ومحمد النني نجم الجزيرة الإماراتي وحمدي فتحي لاعب الوكرة.