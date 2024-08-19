شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات طبية لتجهيز محمد صبحى قبل مواجهة الأهلي فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مجهودًا مضاعفًا من أجل تجهيز الحارس محمد صبحى الذى تعرض لإصابة بشرخ فى عظمة الكتف أثناء الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري، ما أدى لاستبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني، خاصة أن تلك الإصابة تحتاج لفترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع حتى يتمكن الحارس من العودة للمشاركة في التدريبات، ومن ثم المباريات الرسمية للفارس الأبيض.

ويعمل الجهاز الطبي للزمالك الفترة الحالية على تجهيز محمد صبحى من الناحية الطبية حتى يعود للتدريبات والمشاركة مع الفريق فى فترة الإعداد للموسم الجديد، وليصبح الحارس جاهزًا للمشاركة مع الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، المقرر لها 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الزمالك الفترة الماضية اعتمد على الحارس الشاب محمود الشناوي لخروج محمد عواد من حسابات الجهاز الفني بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي كشف عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها حازم أسامة لاعب الفريق، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلدية المحلة التي أقيمت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة، إن اللاعب خضع لأشعة مقطعية على موضع الإصابة، وتم التأكد من عدم وجود أي كسور بالوجه، وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة أثبتت إصابة حازم أسامة بجرح "متهتك" أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم حجز اللاعب بأحد المستشفيات، ويحتاج لتدخل جراحي لعلاج الجرح "المتهتك".