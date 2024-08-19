شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع مسئولي الأهلي خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، مع مسئولي القلعة الحمراء موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل التحضير للموسم الجديد، من أجل تجهيز فريقه بشكل جيد استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل، في ظل خوض الفريق ارتباطات قوية في عدة بطولات بدءاً من سبتمبر المقبل، والتي يستهلها بخوض دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم مواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، ثم مباريات الدوري المحلي، وكأس مصر في نسخته الجديدة.

ويرغب كولر فى تحديد موعد فترة الإعداد لفريق النادي الأهلي في وقت مبكر وتفادي حدوث الخطأ الذي وقع فيه الفريق في الموسم الماضي، بعدما عاد الفريق الأحمر إلى التدريبات الجماعية قبل فترة ضئيلة من موعد مباراة السوبر الأفريقي، ولم يكن اللاعبون قد وصولوا إلى الفورمة البدنية المناسبة لخوض مباراة قوية بهذا المستوى.

ويبحث المدرب السويسري مع مسئولو النادي الأهلي عقب عودته من إجازته التي يقضيها حالياً فى بلاده هذا الملف.