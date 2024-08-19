شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال ، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.



وتخطى الإسماعيلى عقبة القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر التي يتطلع لحصد لقبها الذى توج به مرتين سابقتين.