شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد عقوية عدم اللعب بفرق المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد عقوية خصم 6 نقاط من النادى الذى لم يشارك بفريقى المرتبط 2004 ، 2006 فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك فى حال المنافسة على اللقب أو الهبوط.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عقوية انسحاب النادى أو الفريق من مباراة واحدة فى الدورات المجمعة، حيث لن يسمح له باستكمال المسابقة واعتباره منسحبا.كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ومن المحتمل أن تصل إلى 50 ألف جنيه فى حال كانت الدورة المجمعة لتحديد البطل.

وأعلن اتحاد كرة اليد جدول مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد والمقرر انطلاقه 20 سبتمبر المقبل بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من المرحلة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع المعادى، والأهلى مع دلفى، والجزيرة مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والقناة مع سموحة، والزهور مع الطيران، وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش.