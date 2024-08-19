شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطان" لحراسة محمد عواد مرمى الزمالك فى السوبر الأفريقي أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الزمالك الجلسة المرتقبة مع محمد عواد لحسم مصيره النهائي من تجديد تعاقده، حيث قدم الزمالك عرضًا للحارس للتجديد 3 سنوات مقابل ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وهو ما رفضه اللاعب، خاصة أن عقده القديم كان بقيمة تصل لـ18 مليون جنيه، ووافق عواد على تخفيض راتبه ولكن ليس بهذا القدر، وهو ما عطل مفاوضات التجديد مع الحارس.

ومن المنتظر أن يعقد عواد جلسة مع مسئولي الزمالك لحسم هذا الملف، لاسيما أنه لم يتلق عروضًا مناسبة طوال تلك الفترة، وجاء العرض الوحيد من نادى بيراميدز ولكن تعطلت الأمور بسبب مبالغة الحارس فى طلباته المادية.

وفى حال تجديد عواد للقلعة البيضاء سيكون حارس الزمالك أمام الأهلي فى السوبر الأفريقي المقرر له 27 سبتمبر المقبل فى المملكة العربية السعودية، حال عدم اكتمال شفاء محمد صبحى بالشكل الكامل، ليصبح عواد حارس الزمالك فى السوبر الأفريقي حال تحقيق شرطين؛ الأول التجديد للزمالك، والشرط الثانى هو عدم اكتمال شفاء محمد صبحى الذى اعتمد عليه الجهاز الفنى الفترة الأخيرة قبل إصابته فى الكتف.