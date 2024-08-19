شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف جهوده لضم عمر الساعي بعد تعثر صفقة بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في الإسماعيلي من أجل حسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم مركز الوسط بلاعب جيد فى الميركاتو الحالي، لتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأتي رغبة النادي الأهلي فى حسم صفقة عمر الساعي، لاسيما مع تعثر صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل مغالاة النادي المجري فى مطالبه المالية نظير التخلي عن لاعبه التونسي، وهو ما قد يجمد الصفقة ويجعل مهمة انتقاله إلى القلعة الحمراء صعبة.

وفتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات عمر الساعي، فى ظل رغبة اللاعب فى الانضمام للقلعة الحمراء، وتفضيل عرضها عن باقي العروض، ويبقى الاتفاق بين الناديين على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

ويرغب الإسماعيلي فى تحقيق أكبر عائد مالي من بيع عمر الساعي للمساهمة في حل أزمة إيقاف قيد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخلاف الحصول على بعض اللاعبين الشباب من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين لتدعيم صفوفه.