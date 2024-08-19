شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: قدمنا موسمًا متميزًا ونركز على مواجهة فاركو في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

أعرب علي ماهر، المدير الفني للمصري ، عن سعادته الغامرة باحتلال المركز الرابع في جدول الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة، وهو ما يعد ختامًا سعيدًا لهذا الدوري الشاق الذي توجه المصري بضمان المشاركة المبكرة في البطولة الكونفيدرالية.

وقال علي ماهر فى تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، إن هذا الأمر لم يتحقق بسهولة بل جاء بعد مجهود شاق بذله الجميع داخل القلعة الخضراء، موجهًا شكره للاعبيه الذين بذلوا مجهودا خارقًا على مدار الموسم، وموجهًا الشكر كذلك للجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات الذين لم يدخروا وسعًا على مدار الموسم.

وأشاد علي ماهر بمجهودات مجلس إدارة المصري والذي وفر كل السبل من أجل توفير كافة متطلبات الفريق على مدار الموسم، مؤكدًا أن الاستعداد لمباراة فاركو بدور الثمانية لبطولة كأس مصر سيبدأ على الفور رغم الإرهاق الشديد لجميع اللاعبين والذي تسبب في إصابات متنوعة عانى منها الفريق بشدة خلال الفترة الأخيرة.

ووجه علي ماهر الشكر لجماهير المصري على مؤازرتها التامة للفريق على مدار الموسم ، مؤكدًا أن الجميع يبذل قصارى جهده لاسعاد تلك الجماهير.