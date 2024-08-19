شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم الميزانية 30 سبتمبر تمهيدا للدعوة لعمومية إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس إدارة اتحاد الكرة تقرير الميزانية عن الفترة الماضية فى 30 سبتمبر المقبل، وعقب تسلم الميزانية ودراستها يدعو المجلس لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد ، والتي تشهد انتخاب مجلس جديد.

وتنص لائحة اتحاد الكرة الحالية على أنه خلال 70 يوماً من وقت انعقاد الجمعية العمومية ستتم الدعوة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لاختيار المجلس الجديد.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صعود الفرق الثلاثة الأولى بدورى المحترفين الجديد إلى الدورى الممتاز مباشرة، حيث تم إلغاء فكرة مشاركة الفريق الثالث بدورى المحترفين فى دورة ترقى مع أوائل المجموعات بدورى القسم الثانى ب لتحديد الفريق المتأهل الثالث للدورى الممتاز كما كان الوضع فى الموسم الجديد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن دورى القسم الثاني أ المعروف باسم دورى المحترفين سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، على أن يتحدد موعد انطلاق هذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.