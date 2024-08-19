الامارات | الدوري الإيطالي.. بداية كارثية لنابولي بقيادة كونتي وسقوط روما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل مدرب نابولي الجديد أنتونيو كونتي بداية كارثية مع فريقه الجديد بعد سقوطه المدوّي امام فيرونا بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المقابل، اكتفى بولونيا مفاجأة الموسم الماضي بتعادله امام أودينيزي 1-1 فيما سقط روما في فخ التعادل امام كالياري من دون اهداف مقابل فوز لاتسيو على فينيتسيا 3-1.

في المباراة الاولى، انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لدكّ مرمى النادي الجنوبي بثلاثة أهداف عن طريق دايلون ليفرامنتو من الرأس الاخضر (50) والكولومبي دانيال موسكيرا صاحب الهدفين (75 و90+4).

وعُيّن كونتي مدربا جديدا لنابولي مع نهاية الموسم الماضي بعد موسم كارثي شهد مرور ثلاثة مدربين واحتل فيه الفريق المركز العاشر في الدوري الإيطالي بعد عام واحد من إحرازه اللقب.

وكان كونتي حذّر السبت من رفع سقف التوقعات لدى الجماهير خصوصا في ظل انتظار تدعيم الفريق وغياب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن بسبب سعيه للرحيل عن النادي.

وعلى الرغم من أن نابولي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، الا انّ خروج الجورحي خفيتشا كفاراتسخيليا، بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الاول كان مفصليا.

وفي المباراة الثانية، أهدر بولونيا فرصة تحقيق بداية مثالية تحت قيادة مدربه الجديد فينتشينزو إيتاليانو، بعدما كان تقدم في النتيجة عبر ريكاردو أورسوليني (57 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل الأرجنتيني لاوتارو جيانيتي النتيجة (68).

وكان بولونيا سجّل نتيجة تاريخية الموسم الماضي عندما تأهل الى دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه اثر حلوله في المركز الخامس.

وسقط روما في فخ التعادل امام مضيفه كالياري من دون اهداف.

وحقق فريق العاصمة الآخر لاتسيو فوزا ساحقا على حساب ضيفه فينيتسيا الصاعد حديثا 3-1.

وبعدما منح الدنماركي ماغنوس أندرسن تقدما مفاجئا لفينيتسيا (3)، ضرب لاتسيو بقوة من خلال ثلاثة اهداف عبر الارجنتيني فالنتان كاستيانوس (11) وماتيا زاكانيي (44 من ركلة جزاء) وجورجيو ألتاري (81 خطأ في مرماه). وتختتم المرحلة الاثنين فيستضيف ليتشي نظيره أتالانتا، فيما يواجه يوفنتو