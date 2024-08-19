شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد بطولات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد كرة اليد ، برئاسة محمد الأمين، مواعيد انطلاق مسابقات الاتحاد على صعيد الأعمار السنية المختلفة والكبار للموسم المحلى الجديد 2024 -2025.

وتنطلق مسابقة دورى عمومى السيدات 13 سبتمبر ودورى الرجال للحترفين يوم 20 سبتمبر، فضلا عن انطلاق مسابقتى دورى المرتبط 2004 ، 2006 يوم 21 أيضا من نفس الشهر المقبل.

وجاءت باقى مواعيد المسابقات كالتالى:



تواريخ مسابقات اليد

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، الأندية بآخر موعد لغلق باب القيد للموسم المحلى الجديد يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتحه مرة أخرى 1 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

وكان مسئولو اتحاد كرة اليد قد حددوا عقوبة خصم 6 نقاط من النادى الذى لم يشارك بفريقى المرتبط 2004، 2006 فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك فى حال المنافسة على اللقب أو الهبوط.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عقوبة انسحاب النادى أو الفريق من مباراة واحدة فى الدورات المجمعة، حيث لن يسمح له باستكمال المسابقة واعتباره منسحبا.كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، ومن المحتمل أن تصل إلى 50 ألف جنيه فى حال كانت الدورة المجمعة لتحديد البطل.

وأعلن اتحاد كرة اليد جدول مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد والمقرر انطلاقه 20 سبتمبر المقبل بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من المرحلة الأولى لقاءات بين كل من، الزمالك مع المعادى، والأهلى مع دلفى، والجزيرة مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والقناة مع سموحة، والزهور مع الطيران، وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش.