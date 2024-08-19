شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتخطى أحزان موسم 2023-2024 تحت قيادة طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

عاش فريق مودرن سبورت الكثير من الصدمات خلال موسم 2023-2024، كان أقواها صدمة رحيل لاعبه أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، الذي ودع عالمنا في صباح السادس من شهر يوليو الماضي، عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب، وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير، إلا أن القدر داهمه سريعاً بعدما توفي بشكل مفاجئ لتراجع حالته الصحية.

كما خسر مودرن سبورت في نهائي كأس الرابطة أمام الأهلي بنتيجة 4-2، ليفقد فرصة التتويج بثاني ألقابه بعد التتويج في وقت ببطولة كأس الرابطة، وودع كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي أمام الزمالك.

إلا أن تعاقد إدارة النادي مع طلعت يوسف لتولي تدريب الفريق، جاءت لتعيد التوازن إلى الفريق، حيث تحسنت نتائجه في بطولة الدوري بشكل واضح، ونجح في آخر جولة بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، وأنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا و12 تعادلا وتعرض لـ 8 هزائم، وسجل لاعبو مودرن سبورت 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة مناصفة مع الأهلي.

وخلال الموسم المنقضي أيضاً، شهد مودرن سبورت تعديلات كبيرة، كتغيير اسم النادي مرتين، في بداية الموسم إلى مودرن فيوتشر، ثم قبل نهاية الموسم إلى مودرن سبورت.