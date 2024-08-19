شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشباب والرياضة، بحضور قيادات الوزارة.

وتطرق اللقاء إلى تقديم دعوة لوزير الشباب والرياضة للمشاركة بالمهرجان البدوي للخيول سبتمبر المقبل بكازاخستان، وأيضا مناقشة توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الكازاخستاني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى المضي قدماً نحو تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان علي صعيدي الشباب والرياضة، من خلال التعاون مع وزارتي السياحة والرياضة والثقافة والمعلومات بكازاخستان.

وأكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات المصرية الكازاخستانية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية لكلا البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، والذي ظهر جلياً خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكازاخستان، مما يُعزّز التفاهم والتواصل بين شعبي البلدين.

ومن جانبه، قدم سفير كازاخستان الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحرصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تربطهما علاقات تاريخية قوية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص للتعاون بين كازاخستان ومصر في مجال الشباب، مثل تبادل البرامج والخبرات، وتنظيم الفعاليات الثنائية المشتركة.



وخلال اللقاء، قام السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة بتسليم رسالة من وزير السياحة والرياضة في كازاخستان لتهنئة الدكتور أشرف صبحي لتجديد الثقة فيه وزيراً للشباب والرياضة، متمنياً له دوام التوفيق.