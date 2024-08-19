شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد ضمن المجموعة الأولى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد مواليد 2004 المقرر إقامتها فى تونس سبتمبر المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من "المغرب وغينيا ومالى"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "الجزائر وتونس وليبيا ورواندا".



قرعة أفريقيا لشباب اليد

وحقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد مؤخرا.

وواجه منتخب مصر للشباب نظيره الخليج وديا في إطار استعدادات الفريقين، للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

وشهدت المباراة غياب رباعي منتخب مصر بلال إبراهيم ويوسف أحمد للاحتراف وياسين محمد وأحمد حسام للإصابة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لكرة اليد، لخوض منافسات البطولة الأفريقية في سبتمبر المقبل، والمقرر إقامتها في تونس.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.